Sehen Sie im Video: Logikrätsel – wie viele Tische können die Arbeiter in acht Stunden bauen?





4 Arbeiter brauchen 4 h, um 4 Tische herzustellen.

Wie viele Tische schaffen 8 Arbeiter in 8 h zu bauen?

Hier kommt die Lösung: Die Arbeiter schaffen 16 Tische.

Die Fragestellung verleitet dazu als Antwort 8 Tische in Betracht zu ziehen, das ist jedoch falsch.

Es sind nicht nur doppelt so viele Arbeiter, sondern sie haben auch doppelt so viel Zeit um die Tische herzustellen.

Hätten Sie es gewusst?

