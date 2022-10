Sehen Sie im Video: Logikrätsel – können Sie diese Frage aus dem Cambridge-Bewerbungsverfahren beantworten?













Es gibt fünf Muster A bis E. Ein Muster ist das gesuchte. Alle anderen haben jeweils genau einen Fehler verglichen mit dem gesuchten Muster.

Lassen Sie sich Zeit.

Um das Rätsel zu lösen, können wir einfach jedes Muster mit allen anderen Mustern vergleichen.

Beginnen wir mit Feld A und Feld B. Wenn Feld A das gesuchte wäre, dürfe Feld B nur in einem Punkt von Feld A abweichen.

Das wäre in diesem Fall korrekt.

Nun vergleichen wir Feld A und Feld C.

Wenn Feld A das gesuchte wäre, dürfe Feld C also nur in einem Punkt von Feld A abweichen.

Doch das ist nicht der Fall. Hier weichen zwei Felder ab. Feld A kann also nicht das gesuchte Muster sein. Ebenso nicht C.

Wir gehen weiter, was wäre, wenn B das gesuchte Muster wäre. Feld B und A haben wir schon verglichen. Vergleichen wir nun Feld B und C stellen wir fest, dass sie sich in zwei Punkten unterscheiden, also kann auch Feld B nicht das gesuchte Muster sein.

Demnach fallen also alle drei oberen Felder aus. Was aber ist mit Feld D.

Verglichen mit Feld C gibt es wieder zwei Abweichungen. Muster D haben wir also ausgeschlossen.

Demnach muss Muster E die Lösung sein.

Eine kurze Überprüfung: Feld D zu Feld A hat tatsächlich eine Abweichung. Genauso verhält es sich zu Feld B,

Feld C

und Feld D.

Hätten Sie es gewusst?

