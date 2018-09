Lollapalooza-Festival startet - mit Casper und David Guetta

Berlin - In Berlin beginnt das vierte Lollapalooza Festival in Deutschland. Am ersten Festivaltag erwarten tausende Festivalbesucher im Berliner Olympiapark und im Olympiastadion unter anderen die Auftritte von David Guetta, K.I.Z., Casper und The National. Neben Konzerten wird Straßentheater, Akrobatik und Street Food geboten. Auch soziale Themen spielen eine Rolle. So wollen Jugendbotschafter der Kampagnenorganisation ONE vom Kampf gegen extreme Armut berichten und über die #metoo-Debatte ins Gespräch kommen.