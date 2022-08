Wie kein anderer ist Bernie Ecclestones Name verbunden mit der Formel 1 - auch wenn diese sich mittlerweile von seinen Aussagen distanziert. Nun steht der Brite wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht.

Im Verfahren wegen Betrugs in Millionenhöhe ist der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone zu einer ersten Anhörung erschienen. Der 91-Jährige traf am Montag am Londoner Gericht Westminster Magistrates' Court ein.

Er soll Auslandsvermögen in Höhe von 400 Millionen Pfund (471,5 Mio. Euro) bei der Steuer falsch angegeben haben. Sicherheitsleute und Mitglieder seines Anwaltsteams halfen dem in einen Dreiteiler gekleideten Ecclestone an zahlreichen Fotografen und Kameraleuten vorbei ins Gerichtsgebäude.

Der Anklage zufolge soll Ecclestone angegeben haben, nur einen einzigen Trust im Ausland gegründet zu haben, dessen Begünstigte seine drei Töchter Deborah (67), Tamara (38) und Petra (33) seien. Die britische Finanz- und Steuerbehörde HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) ist aber der Ansicht, dass Ecclestone selbst von dem nicht deklarierten Vermögen im Ausland profitieren wollte. Das sei das Ergebnis von komplexen und weltweiten Ermittlungen. Theoretisch ist eine Strafe von bis zu zehn Jahren Haft möglich.