Sehen Sie im Video: Gruseliger Lost Place – Natur erobert verlassenes Fußballstadion zurück.

























Verlassenes Fußballstadion in Nordirland – Szenen wie aus einer Geisterstadt.





Ursprünglich erbaut wurde das Stadion 1980 für einen lokalen Fußballverein.





Bis vor fünf Jahren gehörte das Stadion dem F.C. Drumahoe.





Stark anhaltender Regen verursachte 2017 starke Überschwemmungen in Londonderry und den benachbarten Städten.





Dadurch standen Teile des Stadions bis zu zwei Meter tief unter Wasser.





Die Überschwemmungen haben eine große Sedimentschicht auf dem Spielfeld hinterlassen.





Seitdem wächst das Stadion immer weiter zu.





Dem Fußballverein bleibt nichts anderes übrig, als das Stadion zu verlassen und in das nahegelegene „Brandywell Stadium“ umzuziehen.





Heute gehört es zu einem der vielen „Lost Places“ von Londonderry.





Als Folge der Überschwemmung von 2017 mussten viele Gebäude verlassen werden.





Besucht wird dieser Ort mitleiweile nicht mehr von Zuschauern, sondern ausschließlich von Abenteuer-Touristen.

