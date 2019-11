Eine Kellnerin in den USA hat einen Lotterie-Schein als Trinkgeld bekommen und damit satt abgesahnt. In der Bar, in der die 33-jährige Russey seit drei Jahren arbeitet, kann man Lose kaufen und ausdrucken. So ein Los bekam sie von einem Gast.

In der Bar gibt es auch ein eigenes Terminal für die Lotterie, hier scannte Russey am nächsten Tag den Schein. Sofort war klar, dass etwas Großartiges passiert sein musste. "Das Gerät sagte mir, dass ich den Schein nicht bei uns einlösen kann. Ich müsse den Gewinn in einer Niederlassung der Lotterie einfordern, weil ich 50.000 Dollar gewonnen habe", so Russey zur "New York Post". "Ich stand eine Sekunde da, dann schaute ich auf unseren Koch und dann wieder auf das Ticket, bevor ich anfing zu lachen und dann fing ich an zu weinen."

Großzügiger Gast

Der Spender ist nicht traurig darüber, dass er das Ticket weitergeben habe, so Russey. Als Erstes habe sie ihn angerufen. "Er hat sich sehr für mich gefreut (...) sagte, dass das ganz fantastisch ist und er will, dass ich das Geld behalten kann", so Russey.

Die Kellnerin hat keine besonderen Pläne dafür, was sie mit dem Geld anfangen werde, außer dass sie etwas für den Zahnarzt zurücklegen werde. Auf keinen Fall werde sie das Geld für Extravaganzen ausgeben oder ihren Job kündigen. "Nein, ich bin nicht so Art von Person", so Russey. "Das Geld wird mich nicht für den Rest meines Lebens ernähren. Ich muss weiterhin arbeiten."

Kein Neid der Kolleginnen

Der Stammgast sei ein "supercooler, bodenständiger" Typ. "Er macht das ab und zu, und wenn er Lose kauft, gibt er immer noch regelmäßig Trinkgeld", sagte Russey. "Es ist einfach nett, was er für uns Frauen tut."

Dieses Mal kaufte der Gast an einem Samstag für alle Kellnerinnen Lose. Doch nur Russey konnte richtig abräumen. Der Mann hat sie nur gebeten, anonym bleiben zu können. Auch Russeys Kollegen haben sich für sie gefreut. "Ehrlich gesagt, es gibt niemanden, der etwas Negatives gesagt hat", sagte sie. "Alle haben mich unterstützt und gratuliert."

