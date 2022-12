von Max Seidenfaden Es ist ein Glücksfall, bei dem vielleicht selbst der deutsche Lottogewinner Chico erblassen würde. Ein Amerikaner hat gleich sechsfach im Lotto gewonnen – weil er auf seine Bauchgefühl hörte und einen ungewöhnlichen Tipp abgab.

Lottospielen ist eine der großen Leidenschaften von Raymond Roberts Sr. Seit über 20 Jahren sucht der Amerikaner seine Fortune beim Lotto mit den gleichen Zahlen, doch so viel Glück wie der Vietnam-Veteran im Dezember hatte, gibt es wohl selten. Denn Roberts gewann nicht nur einmal im Lotto, sondern räumte gleich sechs Mal richtig ab.

Roberts vertraute nach Angaben der staatlichen Lottobehörde Massachusetts State Lottery bei seiner Tippabgabe seinem Bauchgefühl. Statt nur einen Schein mit seinen Zahlen, einem Mix aus Geburtstagen und Jahrestagen, abzugeben, kaufte er gleich sechs Stück. Während beispielsweise beim Lotto in Deutschland der Jackpot unter der Anzahl der richtigen Tipps aufgeteilt wird und bei mehreren richtigen Tipps dementsprechend anteilig schrumpft, hatte Roberts erneut Glück: er spielte bei der "Lucky for Life"-Lotterie (zu deutsch: Glücklich fürs Leben) mit. Bei der Glücksspielvariante, an der Bürger aus 22 US-Staaten mitspielen können, haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mit jedem Los den vollständigen Jackpot abzuräumen.

Lottogewinner gab sechs richtige Gewinnscheine ab

Für Roberts bedeutete das, Mitte Dezember mehr oder weniger ausgesorgt zu haben, denn er gewann jeweils 25.000 Dollar (rund 23.500 Euro), die ihm pro Jahr ausgezahlt werden – für mindestens 20 Jahre. Statt der garantierten Summe von 150.000 Dollar pro Jahr (etwa 140.000 Euro) entschied sich der Veteran aber dazu, eine Option wahrzunehmen: So ließ sich Roberts direkt 1,9 Millionen Dollar (rund 1,78 Millionen Euro) auszahlen und wählte nur für eines seiner Tickets die jährliche Auszahlung. Von seinem neuen Reichtum will der Glückspilz sich ein Motorrad kaufen. Was er mit dem restlichen Geld machen wolle, ließ er jedoch offen.

Nicht nur Roberts profitiert von seinem Lottogewinn, sondern auch das Alkohol-Geschäft, in dem er seine Spielscheine kaufte. Denn der Besitzer erhält als Prämie 5000 Dollar – weil Roberts aber gleich sechsfach gewann, steigt die Prämie auf 30.000 Dollar. Das ungewöhnliche Glück von Raymond Roberts trat am Tag seiner Gewinnabholung jedoch in den Hintergrund, weil am selben Tag ein Amerikaner in der Powerball-Lotterie über zwei Milliarden Dollar gewann.

Doch auch die größte Glückssträhne hat ein Ende, denn Roberts verpasste eine noch höhere Auszahlung nur knapp. Weil er neben den fünf Richtigen die Superzahl falsch tippte, rutschte er nur in die zweithöchste Gewinnklasse. Bei einer richtigen Superzahl hätte er zukünftig 1000 Dollar (937 Euro) pro Tag ausgezahlt bekommen – auch das für mindestens 20 Jahre.

