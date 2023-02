von Jacqueline Haddadian Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Mann den Powerball-Jackpot von über zwei Milliarden Dollar geknackt. Bislang war seine Identität geheim. Nun meldet er sich zu Wort – und entscheidet sich dafür, nur einen Teil des Rekordgewinns ausgezahlt zu bekommen.

"Schockiert und ekstatisch" fühlte sich Edwin Castro, als er im November 2022 den Powerball-Jackpot in Höhe von 2,04 Milliarden US-Dollar knackte – den größten jemals geknackten Jackpot in den USA. Die Summe entspricht umgerechnet über 1,9 Milliarden Euro. Anstatt sich den gesamten Gewinn über 29 Jahre hinweg in Form einer Rente auszahlen zu lassen, entschied er sich für eine sofortige Auszahlung eines geringeren Pauschalbetrags (997,6 Millionen Dollar).

Die Namen kalifornischer Lottogewinner müssen per Gesetz veröffentlicht werden. Castros Name und Gewinnsumme wurden am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz der Lotteriebehörden in Kalifornien bekanntgegeben. Der Jackpot-Gewinner hatte eine Einladung zu der Veranstaltung abgelehnt, äußerte sich aber in einer Erklärung.

Durch Lottogewinn: Öffentliche Schulen bekommen 156,3 Millionen Dollar

"So sehr ich auch schockiert und ekstatisch bin, dass ich bei der Powerball-Ziehung gewonnen habe, der wahre Gewinner ist das öffentliche Schulsystem in Kalifornien", heißt es in der Erklärung.

Durch Castros Gewinn erhalten öffentliche Schulen in Kalifornien zusätzliche Mittel in Höhe von 156,3 Millionen Dollar – ebenfalls eine rekordverdächtige Summe. "Diese Mittel sind größtenteils frei verfügbar, was bedeutet, dass die Schulen sie für wichtige Unterrichtsprogramme verwenden können, die sie sich sonst nicht leisten könnten", so die California Lottery in einer Mitteilung.

Vor Castros Gewinn gewann 40 Mal hintereinander niemand

Castro hatte sich sein Gewinner-Los am 8. November 2022 Joe's Service Center in Altadena gekauft. Der Ladenbesitzer Joe Chahayed, ein syrischer Einwanderer, erhielt von der Lotterie eine Million Dollar für den Verkauf des Gewinnscheins.

Bevor Castro gewann, gab es 40 Powerball-Ziehungen ohne einen Gewinner. Seine Gewinnzahlen waren die 10, 33, 41, 47 und 56 und der Powerball war 10. Nach Angaben der Multi-State Lottery Association liegt die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn beim "Powerball" bei 1 zu 292,2 Millionen.

Quellen: CNN, The Guardian