Ein Lotto-Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen darf sich über exakt 35.268.799,20 Euro freuen.

Ein Lottospieler aus dem Raum Essen hat den Eurojackpot geknackt und darf sich jetzt über rund 35 Millionen Euro freuen, wie Westlotto in Münster am gestrigen Donnerstag mitteilte. Der Tipper oder die Tipperin aus dem Ruhrgebiet hatte die Zahlen 6, 15, 21, 34 und 48 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 5 richtig angekreuzt. Gezogen wurden die Zahlen für die Lotterie Eurojackpot am Dienstag im finnischen Helsinki.

Westlotto: Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 zu 140 Millionen

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei eins zu 140 Millionen. In der zweiten Gewinnklasse konnten sich drei Teilnehmer über jeweils 392.365,30 Euro freuen. Einmal ging die Summe nach Baden-Württemberg, einmal nach Hessen und einmal nach Finnland. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 82.978,40 Euro an insgesamt acht Spielerinnen und Spieler aus Berlin, Hessen, Italien, Schweden, in die Niederlande sowie nach Kroatien und Ungarn.

Der aktuelle Gewinn sei bereits der achte geknackte Jackpot in Folge, der nach Deutschland gehe, teilte Westlotto mit. Eine solche Siegesserie einer Nation habe es bei der Lotterie Eurojackpot, an der 18 europäische Länder teilnehmen, noch nie gegeben. Davor seien zuletzt Anfang Mai 13,7 Millionen Euro in Polen ausgezahlt worden.

Quellen: DPA, AFP, Westlotto

Glücksspiel kann süchtig machen. Eine Spielteilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Kann das Spielverhalten nicht mehr kontrolliert werden, kreisen die Gedanken nur noch um das Glücksspiel oder wird mehr Geld verspielt, als zur Verfügung steht, können dies erste Anzeichen für ein problematisches Spielverhalten sein. Unterstützung erhalten Spielende und Angehörige bei der Telefonberatung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Glücksspielsucht unter der kostenfreien Rufnummer 0800 137 27 00 und auf: www.check-dein-spiel.de