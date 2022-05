Bluetooth Kopfhörer werden nicht als Ausgabegerät angezeigt Hallo Stern.de- Community, warum werden mein Bluetooth Kopfhörer nicht mehr als Ausgabegerät angezeigt(zum auswählen)? Ich suchte schon bei Google fand ich auch nichts, was mir half. die Kopfhörer stehen in Bluetooth & andere Geräte als gekoppelt, aber sie lassen sich nicht verbinden, egal wie oft ich auf verbinden klicke es wird jedes mal angezeigt, "das es nicht klappte ...". In Systemsteuerung in Sound, stehen sie auch nicht drin, und sie schon zurückgesetzt. Mit ein Handy und ein Tablett, funktionieren sie Super, und auf mein Computer, ,unter Windows to go auch. Es ist so unter Windows 10 21H2 64 Bit. Was muss man wo machen, damit sie sich verbinden lassen(wieder als Ausgabegerät auswählen lassen? Vielen Dank für eure Antwort.

Zahnarzt-Helferin Gehalt???? Hallo alle zusammen 😀 kann man als ZFA 2,200 € monatlich, 30 Stunde pro Woche bei Vorstellung-Gespräch verlangen? Es ist in Brandenburg. 4 Jahre Berufserfahrung und erfolgreich abgeschlosse Ausbildung. G aus Brandenburg

Was bekomme ich für 1700 Gramm messing? Eine vase aus messing

Radmuttern anziehen, aber nur 1 Felgenschloß. 4 Radmuttern nach 50 km anziehen, schon klar. Aber wie macht man das mit dem Felgenschloss, kann man das auch gleich mit festziehen, oder braucht man da um es nach 50 km festzuziehen auch den extra Felgenschlüssel?

Bewegliche Verbindung zwischen zwei festen Teilen Medizin

Wie kann ich fragen Ich bin seit meinem 5. Lebensjahr bettnesserin und meine Mutter denk es hatte aufgehört. Aber auf jeden Fall möchte ich Windel weil das besser ist als jeden Tag mit einem nassen Bett aufzuwachen. Wie kann ich sie nach Windeln fragen? PS: sie wird sauer wenn ich ins Bett mache

Corona Booster Impfung Hallo liebes Team, wir haben ein Tema bzw ein Problem was bestimmt viele haben. Wir sind Genesse hatten im März 2021 Corona und haben uns im August das erste mal impfen lassen. Soweit alles gut da stande im impf Zertifikat vollständig Geimpft. 1 von 1. Jetzt haben wir unsere 2 Impfung bekommen also eigentlich geboostert. Aber das wird leider im digitalen Impfpass nicht so angezeigt. Nur 2 von 2. Somit können wir das geboostert nicht nachweisen. Vielleicht könnt ihr das mal in ein Tema aufnehmen. Oder uns Tips und Vorschläge geben wie wir damit umgehen sollen.

Urlaubsgeld für 300 eurojob Ich gehe 2xin der woche zu10euro also300euro arbeiten wie hoch ist mein urlaubslohn