Eine US-Amerikanerin hat 560 Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 452 Millionen Euro) im Lotto gewonnen. Doch wer nun glaubt, sie würde ein Haus kaufen, eine Weltreise machen oder sich andere Wünsche erfüllen, liegt falsch. Wie die "Washington Post" berichtet, hat die Dame den Gewinn aus der Powerball Lotterie abgelehnt.

Der Grund dafür ist ein Gesetz des US-Bundesstaates New Hampshire. Bei einem Lottogewinn müssen Name, Wohnort und die Gewinnsumme öffentlich gemacht werden. Da die Gewinnerin bei einer derart hohen Summe Angst vor Kriminellen und Betrügern hat, wollte sie ihre Identität nicht preisgeben. Steven Gordon, der Anwalt der Frau, erklärte in Gerichtsdokumenten: "Sie möchte sich die Freiheit bewahren, in einen Supermarkt oder an andere öffentliche Orte zu gehen, ohne als Gewinnerin von einer halben Milliarde Dollar erkannt zu werden."

Gesetz nicht auf Seite der Lotto-Gewinnerin

Die Frau hat bei Gericht versucht, ihre Anonymität zu wahren und trotzdem das Geld zu behalten, aber das Gesetz ist nicht auf ihrer Seite. In einer Mitteilung erklärte Charlie McIntyre, Geschäftsführer der Lotterie New Hampshire, dass jeder Gewinner sich nach dem Gesetz richten müsse und es keine Ausnahmen gäbe. Dies wurde vom Justizminister des Bundesstaates bestätigt. Weiter heißt es in dem Statement: "Die Lotterie New Hampshire versteht, dass der Gewinn eines 560-Millionen-Dollar-Jackpots ein lebensveränderndes Ereignis ist. Nachdem im Laufe der Jahre zahlreiche Powerball-Jackpots geknackt wurden, wissen wir, dass die Verfahren für Anspruchsberechtigte von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit und Integrität der Lotterie, unserer Spieler und des Spiels sind. Während wir den Wunsch dieser Spielerin respektieren, anonym zu bleiben, schreiben staatliche Statuten und Lotterie-Regeln die Vorgehensweise eindeutig vor."



Die einzige Möglichkeit, den Gewinn anonym ausgezahlt zu bekommen, wäre die Gründung einer Stiftung gewesen. Das hätte aber vor Abgabe des Spielscheins geschehen müssen. Die Erkenntnis kam für die unglückliche Gewinnerin aus New Hampshire leider zu spät.