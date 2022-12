von Tibor Martini Im Lotto gewann Kürşat "Chico" Yildirim fast 10 Millionen Euro. Nun zeigt er sein gutes Herz und spendet warme Kleidung und Kekse an Wohnungslose.

Bei einem Lottogewinn sahnte Kürşat "Chico" Yildirim kräftig ab, holte mit seinem Jackpot knapp 10 Millionen Euro. Zuerst sah es so aus, als würde er beim Gewinn vor allem an sich denken: Er gönnte sich einen Porsche, einen Ferrari, teure Shopping-Touren – bei allem nahm Chico seine Fans mit.

Chico versprach aber schon zu Beginn, dass er auch viel spenden werde. Gesagt, getan: Zuerst fuhr er vor zwei Wochen mit einer Palette voller Lebensmittel bei der Dortmunder Tafel vor, unterstützte zudem den kurdischen Fußball-Verein FC Roj und den Klub von Kevin Großkreutz, den TuS Bövinghausen.

Nun hat hat Chico erneut sein gutes Herz gezeigt und mit einer großen Geste Wohnungslose in Dortmund überrascht. Denen geht es natürlich bei den aktuellen Temperaturen alles andere als gut – umso passender waren die Geschenke, die Chico laut "Bild" mitbrachte: Im Gepäck hatte er unter anderem Zubehör für die kalte Zeit wie Decken, Zelte, Winterschuhe, Gaskocher, Taschenwärmer und Isomatten. Außerdem konnten sich die Wohnungslosen über Kekse und Schokolade freuen.

Chico über Spenden: "Das ist eine Herzenssache"

Die Begründung für den noblen Einsatz beim "Streetwork Projekt" lieferte Chico gleich mit: "Das ist eine Herzenssache. Als ich noch Drogen konsumiert habe, war ich selbst ganz unten. Ich habe damals schon mit denen geteilt, die noch ärmer dran waren als ich. Jetzt, wo ich mehr Geld habe, freue ich mich, diesen Menschen in ihrer schwierigen Lebenssituation helfen zu können." Über seine Vergangenheit und die frühere Drogensucht hatte Chico schon früher bei "stern TV" berichtet.

Mit den guten Taten soll es laut Chico so schnell auch nicht vorbei sein: Als nächstes möchte er Futterspenden für Tiere organisieren, deren Halter in Geldnot sind. Die "Straße" hat Chico also noch lange nicht vergessen – und das kommt auch in Dortmund gut an.

Quelle:"Bild"