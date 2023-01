Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Niedersachsen startete als Millionär:in in das neue Jahr. Wie "Lotto Niedersachsen" mitteilte, gewann jemand aus der Region Hannover die diesjährige Silvesterlotterie.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de

Wer genau das Glückslos, das in der Silvesterlotterie abräumte, gekauft hat, ist noch unklar. Fest steht bisher nur: Der Lottoschein wurde noch am Silvestertag in einer Annahmestelle in der Region Hannover verkauft. Wer auch immer das war, konnte um Mitternacht nicht nur Silvester, sondern auch einen riesigen Geldsegen feiern.

Noch am 31. Dezember 2022 wurden die Gewinnzahlen gezogen und dürften damit einem Glückspilz einen finanziell besonders angenehmen Start ins neue Jahr beschert haben. Für die sechs richtigen Endziffern darf sich der oder die Glückliche auf eine Million Euro freuen.

Bastian Bielendorfer & Co. Diese Kandidaten machten nach "Wer wird Millionär" TV-Karriere 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Bastian Bielendorfer: Er trat 2010 bei "Wer wird Millionär" an und räumte 32.000 Euro ab. Wichtiger als das Geld: Durch die Sendung wurde er als "Lehrerkind" bekannt, schrieb ein Buch und wurde zur TV-Person. Mehr

Auch mit fünf richtigen startet das Jahr mit Geldsegen

Doch auch Spielteilnehmer mit nur fünf richtigen Endziffern können feiern. Sie haben in der Silvesternacht immerhin satte 50.000 Euro gewonnen. Die Silvesterlotterie sei bereits zum dritten Mal am Jahresende veranstaltet worden, so "Lotto Niedersachsen".