Der FC Bayern München und sein Starverteidiger können aufatmen: Lucas Hernández muss nicht in Spanien in Haft. Ganz ohne Strafe kommt der Franzose aber nicht davon.

Fußball-Profi Lucas Hernández vom FC Bayern München muss in Spanien doch nicht ins Gefängnis. Die spanische Justiz hat einer Berufungsklage der Anwälte des 25 Jahre alten Franzosen stattgegeben, wie das Landgericht am Mittwoch in Madrid mitteilte. Die sechsmonatige Haftstrafe wegen häuslicher Gewalt war schon 2019 von einem Strafgericht in Madrid verhängt worden.

Hernández' Strafe wurde nun zur Bewährung ausgesetzt. Er darf vier Jahre lang keine weitere Straftat begehen. Zudem muss er 96.000 Euro Strafe zahlen.

Hernández soll Kontaktsperre missachtet haben

Der Rechtsstreit geht auf einen Vorfall im Jahr 2017 zurück. Damals, so berichtet unter anderem die spanische Sportzeitung "Marca", sei der Fußballstar verhaftet worden, nachdem er in einem Streit mit seiner Freundin gewalttätig geworden war. Diese sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Hernández wurden daraufhin wegen häuslicher Gewalt 31 Tage gemeinnützige Arbeit und ein sechsmonatiges Kontaktverbot auferlegt, wie die spanische Tageszeitung "El País" berichtet. Das Kontakverbot soll er missachtet und die Sozialstunden nicht oder nur teilweise abgeleistet haben. Doch auch Hernández Freundin war im Zuge des Streits offenbar handgreiflich geworden – und wurde auf dieselbe Art verurteilt. Eine Anzeige habe damals keiner der beiden gegen den jeweils anderen erstattet.

In Spanien gelten Kontaktsperren den Berichten zufolge auch im Falle einer Versöhnung. Der Grund: Es soll verhindert werden, dass Betroffene von häuslicher Gewalt unter Druck in eine Versöhnung einwilligen.