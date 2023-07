von Jacqueline Haddadian Vier Tage Arbeit, drei Tage Wochenende: Die Stadt Ludwigshafen ermöglicht künftig ihren Mitarbeitenden, sich flexibel ihre Arbeitszeiten einzuteilen. Damit will die Stadt zu einem attraktiveren Arbeitsgeber werden.

Vier Tage arbeiten und trotzdem den Lohn von fünf Arbeitstagen ausgezahlt bekommen? Das verlockende Angebot können nun Mitarbeitende der Stadt Ludwigshafen in Anspruch nehmen. Als eine der ersten Kommunalverwaltungen hat die Stadt das Arbeitsmodell der Vier-Tage-Woche eingeführt – jedoch bei der gleichen Wochenarbeitszeit. Sowohl Teilzeit- als auch Vollzeitkräfte können künftig mit ihren Vorgesetzten vereinbaren, ihre Arbeitszeit auf vier statt fünf Tage die Woche zu verteilen und auf diese Weise einen weiteren Tag frei zu haben.

Stadtverwaltung setzt auf verkürzte Arbeitswoche, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck will mithilfe der flexiblen Arbeitszeiten ihren Mitarbeitenden mehr Möglichkeiten bieten sowie deren Perspektiven stärker berücksichtigen. "Wir stehen in einem harten Wettbewerb um gutes Personal. Als Stadtverwaltung können wir bei der Bezahlung aufgrund des Tarifrechts nicht mit der Wirtschaft mithalten", sagt sie.

"Hinzu kommt die Konkurrenz zu Baden-Württemberg und Hessen, wo Beamtinnen und Beamte besser bezahlt werden als in Rheinland-Pfalz", so Steinruck. "Daher setzen wir ganz bewusst auf unsere Stärke: eine hohe Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung, die es unseren Mitarbeitenden ermöglicht, Berufliches und Privates lebensphasenorientiert miteinander zu verbinden." Darüber hinaus erhofft sich die rheinland-pfälzische Stadt, durch die Vier-Tage-Woche ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und ihre Straßen vom Verkehr zu entlasten.

Das Ludwigshafener Pilotprojekt gilt nur für Teilbereiche der Stadtverwaltung und ist vorerst auf ein Jahr angelegt. An den Öffnungszeiten der Verwaltung und den Servicezeiten für die Bürger:innen soll sich durch die verkürzte Arbeitswoche nichts ändern.

Vier-Tage-Woche als attraktives Zukunftsmodell?

Während es der IHK Pfalz zufolge zur Bewertung der Vier-Tage-Woche bisher noch an Erfahrungswerten und damit Vorreitern und Vorbildern fehle, sieht Stefanie Lenz von der Fachkräftesicherung der IHK in der verkürzten Arbeitswoche ein Zukunftsmodell. Ihrer Meinung nach könnten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit der Vier-Tage-Woche attraktiver werden und so ihre bestehenden Mitarbeitende an sich binden sowie neue anlocken.

Quellen: SWR, Tagesschau, Stadt Ludwigshafen