Sehen Sie im Video: Slapstick-Szenen in Lützerath – Polizisten bleiben im Schlamm stecken und fallen nacheinander hin.









Während der Klimaproteste in Lützerath und der aufgeheizten Atmosphäre zwischen Demonstrierenden und Polizei kam es am Samstag zu kuriosen Szenen. Andauernde Niederschläge hatten bleibende Spuren hinterlassen.

Wasser und Erde ergibt Matsch. Diese Erfahrung mussten die Einsatzkräfte der Polizei am eigenen Leibe machen. Zur Belustigung nicht nur der Klimaaktivisten. Auf Seiten der Polizei kam es zu slapstickartigen Szenen.

Denn die Stiefel der Polizeiuniformen schienen dem Matsch nicht gewachsen zu sein, sie schienen sich regelrecht festzusaugen.

Reihenweise fielen die Polizisten über ihre eigenen Füße. Sehr zur Belustigung der Demonstrierenden – aber auch einige Beamte konnten sich ein Lächeln über das Bild, das sie dabei abgaben nicht verkneifen.

Minutenlang fielen die Einsatzkräfte übereinander, kugelten sich im Matsch.

Das Wetter schien hier auf der Seite der Klimaaktivisten zu sein. Die hatten augenscheinlich weniger Probleme mit der Bodenbeschaffenheit.

