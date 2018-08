Maas will Deutschlandjahr für neue USA-Strategie nutzen

Berlin - Außenminister Heiko Maas will das am 3. Oktober beginnende Deutschlandjahr in den Vereinigten Staaten für die von ihm angekündigte neue USA-Strategie nutzen. «Es ist höchste Zeit, die transatlantische Partnerschaft neu zu vermessen - nüchtern, kritisch, aber auch selbstkritisch». Das sagte der SPD-Politiker anlässlich einer Auftaktveranstaltung zum Deutschlandjahr in Berlin. Bei dem Deutschlandjahr sind unter dem Motto «Wunderbar together» mehr als 1000 Veranstaltungen in allen US-Bundesstaaten geplant.