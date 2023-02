Sehen Sie im Video: Riesen-Kater– Finn ist so groß wie ein neunjähriges Kind.













Unglaublich: Dieses Haustier ist kein großer Hund – sondern ein Kater.

Vierbeiner “Finn” aus dem US-Bundesstaat Kalifornien, ist mit seinen 1,3 Metern ein besonders großes Exemplar.

Sein Frauchen Natalie Bowmann adoptierte ihn, als er dreieinhalb Monate alt ist.

Bei Finn handelt es sich um einen Maine-Coon-Kater. Die Rasse gehört zu den größten Katzen der Welt.

Im Durchschnitt werden Katzen dieser Rasse bis zu 1,20 Meter groß, weshalb Finns Größe nicht ungewöhnlich ist.

Dieser flauschige Riese wird drei bis vier Mal am Tag gefüttert – die Kosten für das Futter betragen 140 Euro im Monat. Finn braucht auch wesentlich mehr Bewegung als seine Artgenossen. Daher geht Natalie oft mit ihm an einer Leine durch die Nachbarschaft.

„Es ist wirklich lustig. Die meisten denken, er sei ein Hund. Wenn sie näherkommen, sagen sie: “Oh mein Gott, es ist eine Katze!“ – und sie lieben ihn." – Natalie ggü. SWNS

Wenn Natalie Besuch bekommt, erschrecken sich einige Gäste im ersten Moment, da sie den Kater für einen Luchs halten.

Trotz seiner Größe ist Finn jedoch ein sanfter Riese, berichtet Natalie.

