Auf Mallorca ist ein Deutscher tot aufgefunden worden. Der 31-Jährige lag leblos in seiner Wohnung. Die Polizei hat einen ersten Verdacht zur Todesursache, doch die genauen Umstände sind noch unklar.

Mehrere Männer haben am Mittwochnachmittag die Leiche ihres Freundes auf Mallorca gefunden. Der 31-Jährige lag leblos in seiner Wohnung in dem Ferienort Playa de Palma.

Nach dem Auffinden des Mannes, bei dem es sich um einen auf Mallorca lebenden Deutschen gehandelt haben soll, wählten dessen Freunde den Notruf. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. "Wir wurden wegen einer Person gerufen, die nicht mehr atmet. Wir konnten aber nichts mehr tun", sagte der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes gegenüber der "Mallorca Zeitung". Der 31-Jährige hatte zuvor seit einem Tag kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben.

Toter Deutscher auf Mallorca: Hinweise auf Drogenkonsum

Medienberichten zufolge lag er bereits seit 24 Stunden leblos und nackt in einer Blutlache. Ein Lokalmedium berichtete, dass der Mann "blutüberströmt" gewesen sei. Dies dementierte einer der beteiligten Freunde, welcher den Verstorbenen nach eigenen Angaben aufgefunden hat, am Abend gegenüber der "Mallorca Zeitung". Stattdessen habe der 31-Jährige "keine äußerlichen Verletzungen" aufgewiesen. Auch ein Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes gab gegenüber der Zeitung an, dass der Mann lediglich "eine kleine Wunde" am Kopf gehabt habe. Darüber hinaus sagte der Freund der Zeitung, dass die Wohnung des Toten entgegen eines Medienberichts nicht komplett verwüstet gewesen sei. Weiter erzählte er: "Wir mussten den Eltern dann auch die Nachricht vom Tod ihres Sohnes überbringen."

Indes schließt die Polizei eine Gewalttat als Todesursache weitgehend aus, berichtet das "Mallorca Magazin" mit Verweis auf seine Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tote Drogen konsumiert hat. Hinweise dafür brachte die "erhebliche Menge" an Rauschmitteln, die in unmittelbarer Nähe des Mannes gefunden wurden, heißt es. Ob dies auch der Grund für seinen Tod war, ist noch unklar. "Eine Todesursache ist derzeit nicht bekannt", erklärte der Sprecher des Rettungsdienstes. Eine Obduktion soll nun für Klarheit sorgen.

Quellen: Mallorca Zeitung, Mallorca Magazin