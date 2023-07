Auf Mallorca sind sechs Touristen aus Deutschland festgenommen worden. Sie sollen eine Deutsche in einem Hotel am Ballermann vergewaltigt haben. Einer der Tatverdächtigen hatte die Frau in sein Zimmer gebracht, dann soll sich der Vorfall ereignet haben.

Eine deutsche Touristin hat offenbar einen schlimmen Vorfall auf Mallorca erlebt. Die etwa 20-Jährige lernte am Mittwochabend einen deutschen Urlauber an der Playa de Palma beim Feiern kennen und trank Medienberichten zufolge gemeinsam mit ihm Alkohol. Dann küssten sie sich, bevor ihr Landsmann ihr vorschlug, in sein Hotelzimmer am Ballermann zu gehen. Die junge Frau stimmte zu – in der Annahme, dass sie dort alleine sein würden.

Der Polizei zufolge hätten die Beiden dort auch zunächst einvernehmlich Sex gehabt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Im Anschluss seien aber fünf Freunde des Mannes hinzugekommen, von denen ein Teil sie vergewaltigt haben soll. Die nicht an der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung beteiligten Personen sollen zugesehen und nicht eingeschritten haben. Medien hatten zuvor berichtet, dass die Frau nach ihrer Ankunft in dem Hotelzimmer versucht habe, dieses aufgrund der Anwesenheit der anderen Männer wieder zu verlassen. Sie hätten ihr Opfer jedoch daran gehindert. Ob der Mann, den die Frau zuvor kennen gelernt hatte, während der mutmaßlichen Vergewaltigung noch im Zimmer gewesen war, ist bislang unklar.

Mallorca: Tatverdächtige werden am Samstag dem Haftrichter vorgeführt

Danach verließ die Frau schreiend das Zimmer, woraufhin ein Hotelangestellter die Polizei rief. Die fünf Touristen aus Deutschland, ebenfalls etwa 20 Jahre alt, wurden am frühen Donnerstagmorgen wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs festgenommen. Auch deren Handys wurden sichergestellt. Wie die spanische Zeitung "Ultima Hora" berichtet, gaben die Männer an, dass die Frau der sexuellen Handlung zugestimmt hätte. Die Frau wurde zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Inzwischen hat die zwischenzeitliche Fahndung nach einem möglichen sechsten Mann zu einer weiteren Festnahme geführt; die spanische Polizei hat einen in Deutschland geborenen Türken gefasst. Er soll ebenso wie die fünf festgenommenen Deutschen am Samstag (15. Juli) einem Haftrichter vorgeführt werden. Sollte dieser eine Untersuchungshaft anordnen, könnten die sechs Urlauber wochenlang im Gefängnis bleiben. Zumindest einigen von ihnen wird Vergewaltigung vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

Quellen: Mallorca Magazin, Mallorca Zeitung, Ultima Hora, mit Material der dpa

Hinweis der Redaktion: Wir haben den Artikel aktualisiert. In der vorherigen Fassung war von fünf Festnahmen die Rede. Zudem hat die Polizei nun mitgeteilt, dass einer der Männer zunächst einvernehmlich Sex mit der Frau hatte, bevor es zu der mutmaßlichen Vergewaltigung gekommen sein soll.