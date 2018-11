Mangel an Grippe-Impfstoffen in vielen Teilen Deutschlands

Berlin - Grippe-Impfstoffe werden in vielen Teilen Deutschlands knapp. «Alles, was jetzt kommt, wird nicht mehr geimpft», heißt es etwa bei der Apothekenkammer des Saarlandes. Auch aus anderen Bundesländern wie Sachsen, Thüringen, Niedersachsen und Hessen werden Lieferverzögerungen oder Engpässe gemeldet. Die Patienten hätten in diesem Jahr möglicherweise viel früher angefangen, sich impfen zu lassen, sagte eine Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts. Sie hält die große Grippewelle in der vergangenen Saison für einen möglichen Grund für das aktuelle Interesse.