Mann fährt in Fußgängergruppe - fremdenfeindlicher Anschlag?

Bottrop - Ein Autofahrer hat in Bottrop in Nordrhein-Westfalen in der Silvesternacht seinen Wagen gezielt in eine Fußgängergruppe gesteuert und mindestens vier Menschen zum Teil schwer verletzt. «Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit von einem gezielten Anschlag aus, der möglicherweise in der fremdenfeindlichen Einstellung des Fahrers begründet ist», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Autofahrer wurde festgenommen. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben «erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers».