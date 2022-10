Sehen Sie im Video: Mann stellt sich unglaubliche 321 Tage tot – um TV-Rolle als Leiche zu ergattern.





















Josh Nalley aus Kentucky, ist ein Naturtalent darin, "tot" zu spielen. In witzigen TikTok-Sketchen stellt er sein Talent unter Beweis. 321 Tage lang spielte der US-Amerikaner täglich eine Leiche und lud die Videos auf TikTok hoch.

Mit Erfolg! Seine Beharrlichkeit brachte dem 42-Jährigen nicht nur jede Menge Aufmerksamkeit im Internet. Seine Social-Media-Berühmtheit wurde auch von TV-Produzenten bemerkt. Die boten ihm eine Rolle als Leiche in der Serie CSI.

Wie er im Interview mit USA Today verriet, konnte er erst gar nicht glauben, dass seine "un-lebendigen" Sketche tatsächlich von den Produzenten anerkannt werden würden. Josh Nalley, der ein Restaurant in Kentucky leitet, sagte, dass er inzwischen mehrere weitere Angebote von anderen Produzenten von Musikvideos und Low-Budget-Filmen erhalten habe, jetzt wäge seine Optionen ab. Seinen Job als Manager will er aber nicht aufgeben, trotz der totsicheren Einnahmequelle als Leiche. Auch seinen Fans auf TikTok will er erhalten bleiben und weitere witzige Kurzvideos drehen.

