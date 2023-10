von Jacqueline Haddadian Ein Gericht in Sachsen hat gegen den Pop-Musiker Marc Terenzi Strafbefehl erlassen. Er soll die 15-jährige Tochter seiner Ex-Partnerin sexuell belästigt haben. Terenzi hat Einspruch eingelegt.

Das sächsische Amtsgericht in Borna hat gegen den Sänger Marc Terenzi einen Strafbefehl erlassen. Das geht aus einem Bericht der "Bild" hervor. Er soll eine Minderjährige sexuell belästigt haben – nämlich der Tochter seiner damaligen Partnerin.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: Terenzi soll im Juli 2022 die 15-Jährige in der Wohnung seiner Ex-Partnerin am Gesäß berührt und sie "sexy" genannt haben. Daraufhin soll sich das Mädchen unwohl gefühlt haben. Ihre Mutter zeigt den Musiker an. Seit April ermitteln die Behörden in dem Fall.

Das Gericht in Borna entschied sich nun für eine Geldstrafe gegen Terenzi. Er soll 20 Tagessätze von je 50 Euro zahlen – insgesamt also 1000 Euro. "Bild" zufolge lasse sich aus der Höhe der Geldstrafe ableiten, dass das Amtsgericht das monatliche Netto-Einkommen des Sängers auf etwa 1500 Euro geschätzt hat.

Terenzi aber bestreite den Tatvorwurf und habe Einspruch eingelegt, so ein Gerichtssprecher des Amtsgericht Borna gegenüber RTL. "Deswegen wird es zu einer Hauptverhandlung kommen. Wann, ist unklar", sagt er.

Marc Terenzi: "Ich habe in meinem Leben bestimmt nicht alles richtig gemacht"

Der Sänger selbst hat sich zu dem Strafbefehl bislang nicht öffentlich geäußert. Als die Vorwürfe im April bekannt wurden, sagte er in einem "Bild"-Interview: "Mir ist es sehr wichtig, unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise."

Weiter sagte der 45-Jährige: "Ich habe in meinem Leben bestimmt nicht alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil. Was mir hier jetzt allerdings unterstellt wird, ist nicht in Worte zu fassen. Ich werde meine Unschuld beweisen und die Urheber dieser Verleumdung zur Verantwortung ziehen."

Quellen:"Bild", "Bild"-Interview vom April 2022, RTL

