Mariah Carey singt in New York ohne Zwischenfälle

New York - US-Popsängerin Mariah Carey hat ihren verpatzten Auftritt vom vergangenen Silvesterabend wett gemacht und am New Yorker Times Square zum Jahreswechsel 2018 eine perfekte Performance hingelegt. Rund 20 Minuten vor Mitternacht erschien die 47-Jährige auf der Bühne und sang ein Medley ihrer Hits, darunter «Hero» und «Vision of Love». Bald darauf zählten die New Yorker die 60 Sekunden bis Mitternacht, ehe sich von einem Hochhaus eine tonnenschwere Kristallkugel senkte und den Beginn des neuen Jahres markierte.