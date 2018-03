Es ist ganz offensichtlich Glaubenssache - der selbst ernannte Seher Salvatore Caputa jedenfalls hat am Samstag die Mutter Gottes gesehen. Sie hatte sich schon zwei mal hier vor der kleinen St.-Laurentius-Kapelle in Unterflossing bei Altötting gezeigt - immer pünktlich um 16.30 Uhr. Und so erwarteten auch an diesem Samstag mehr als 200 Menschen die Erscheinung der Mutter Gottes. Betend und singend hatten sie sich vor der Kapelle versammelt. Ein für alle sichtbares Zeichen ihrer Anwesenheit blieb dann leider aus. Caputa hat sich jedoch nach seinen Angaben mit Maria unterhalten. Die Amtskirche stand der Veranstaltung skeptisch gegenüber. Sie hatte ihren offiziellen Vertretern die Teilnahme verboten. Das sei für solche Ereignisse nicht ungewöhnlich, sagte der Sprecher des Fördervereins der St.-Laurentius-Kapelle, Erich Neumann. Die Gläubigen kämen trotzdem: "Wir haben heute zum dritten Mal den Salvatore Caputa zu Gast, der Privatoffenbarungen der Mutter Gottes erhält, nach seinen Angaben. Nachdem er diese Vision erhalten hat, deren Text oder Verlautbarung er verliest. An und für sich kann man es als Gebetstag bezeichnen, wo Menschen aus der ganzen Republik sich zusammenfinden zum Gebet und Volksgesang für Frieden und eigentlich ein besseres Weltbild." Die Chance auf eine offizielle Anerkennung der Marienerscheinung bleibt aber. Oft werden die Geschehnisse erst Jahrzehnte nach dem letzten Ereignis von der Amtskirche anerkannt.