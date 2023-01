Sehen Sie im Video: Beeindruckende Bilder zeigen frostige Winterlandschaften auf dem Mars.









Geht es um den Mars, haben die meisten wohl eine rote trockene Wüstenlandschaft vor Augen, aber Eis und Schnee?

Winterlandschaften gibt es nicht nur bei uns auf der Erde. Auch auf dem Mars gibt es Jahreszeiten.

„Geht man an die richtigen Orte, findet man Wassereis, genau wie das bei uns auf der Erde", erklärt Sylvain Piquex, Mars Wissenschaftler der NASA.

Und das nicht nur an den Eiskappen der Pole, erklärt der Wissenschaftler. So haben schon in den 1970er Jahren die Viking-Landers Frost aus Wassereis weit entfernt von den Polen beobachten können.

Doch es geht noch spezieller: An besonders kalten Orten auf dem roten Planeten findet sich auch CO2-Frost. Auf der Erde findet sich dieses CO2-Eis nur in Form von künstlich hergestelltem Trockeneis.

Weiter konnten die Wissenschaftler auch mithilfe eines Lasers am Pheonix-Lander die Existenz von Schnee auf dem Mars nachweisen. Direkte Sicht gab es bislang aber nicht.

Mit weiteren Erkenntnissen über Eis, Frost und Schnee hofft die NASA unter anderem die Wasserversorgung für bemannte Missionen auf dem Mars zu erleichtern.

Mehr