Sehen Sie im Video: So läuft die Landung von Nasa-Rover "Perseverance" auf dem Mars ab. Der Nasa-Rover „Perseverance“ wird am Donnerstagabend deutscher Zeit auf dem Mars landen. Der Eintritt in die Atmosphäre, der anschließende Sinkflug und die automatisierte Landung auf der Oberfläche gelten als die kritischste Phase der Mission. Das Landemanöver wird daher auch als „seven minutes of terror“ bezeichnet – zu deutsch “sieben Minuten des Terrors”. Vor sieben Monaten startete die Mission vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Das Ziel ist ein ausgetrockneter See auf dem roten Planeten, der noch nie zuvor untersucht wurde. Laut Nasa sei der rund 2,5 Milliarden Dollar teure Rover der „technisch ausgefeilteste sechsrädrige Geologe, der je in den Weltraum befördert wurde“. Er wurde rund acht Jahre lang entwickelt und gebaut. An Bord hat das eine Tonne schwere Gefährt unter anderem sieben wissenschaftliche Instrumente, 23 Kameras und einen Laser. Erstmals werden mit dem Rover auch zwei Mikrofone und ein kleiner Hubschrauber auf den Mars geflogen. Der Hubschrauber soll beweisen, dass Flüge auf dem Mars möglich sind – es wäre der erste motorisierte Flug auf einem anderen Planeten. „Perseverance“ – also Durchhaltevermögen - soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen und das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. Dazu sammelt der Rover Proben von Steinen und Staub, die anschließend auf der Erde untersucht werden. Wissenschaftler erhoffen sich von der Mission unter anderem neue Erkenntnisse über die Entstehung des Universums. Die Nasa wird die Landung live im Internet übertragen. Die Stiftung Planetarium Berlin bietet zudem einen deutschsprachigen Livestream auf Youtube an.

Die Landung des Nasa-Rovers Perseverance an diesem Donnerstag wird überall auf der Welt mit Spannung erwartet. Es ist eine komplexe Mission und eine schwierige Landung. Hier können Sie die Ereignisse live miterleben.

Um 21.55 Uhr MEZ soll es soweit sein: Der Mars-Rover Perseverance landet auf dem Roten Planeten – falls denn alles klappt. Bei der Nasa dürfte die Spannung mit Händen zu greifen sein, schließlich wurde acht Jahre lang auf diesen Moment hingearbeitet. Es ist die bisher komplexeste Mars-Mission mit einem Rover voller Messtechnik und dem ersten angetriebenen Fluggerät auf einem anderen Planeten (Mars Helicopter Ingenuity). Wissenschaftler und Ingenieure hoffen auf viele neue Erkenntnisse – und sind zuversichtlich, die Existenz früheren Lebens auf dem Mars nachweisen zu können.

Anders als die chinesische Raumfahrtagentur, die in den kommen Tagen ebenfalls einen Rover auf dem Mars absetzen will, die Welt aber erst nachher darüber informieren will, setzt die Nasa auf Öffentlichkeit. Wer mit den an der Mars-2020-Mission beteiligten Frauen und Männern in Mission Control im kalifornischen Pasadena mitfiebern will, kann dies in vielen Live-Streams im Netz tun, aber auch im deutschen TV.

Hier lässt sich die Mars-Landung live verfolgen

ARD Alpha geht um 20.15 Uhr auf Sendung und berichtet bis 22.25 Uhr umfänglich über die Perseverance-Mission und den Mars. Am Ende der Sendung sollte die Nachricht von der Landung da sein. Anschließend folgt der Beitrag "Reiseführer zum Mars" (bis 23.15 Uhr). Während des Tages gibt es immer wieder Mars-Themen im Programm.

Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien und die Stiftung Planetarium Berlin bieten einen deutschsprachigen Livestream auf Yotube an. Los geht's um 20.30 Uhr. In der heißen Phase ab 21.50 Uhr will man auf den Nasa-Livestream gehen.

Die Nasa selbst wiederum hat ein umfangreiches Livestream-Angebot auf diversen Plattformen. Die Streams werden um 20.15 Uhr gestartet. Dabei sein kann man via:

...und über die Nasa App.

Wer will, kann auch ohne Kommentar direkt im Mission-Control-Room dabei sein; dies auch in einem 360-Grad-Stream auf Youtube. Außerdem bietet die Nasa einen Stream in spanischer Sprache an.

Auch die Pressekonferenz nach der Landung ist auf Youtube live zu sehen. Das wird nicht vor 23.30 Uhr der Fall sein können.

Eines sollte einem bewusst sein: Natürlich kann es keine Direkt-Übertragung des Landesvorgangs an sich geben. Die Instrumente an Bord des Rovers müssen für die gefährliche Landung bestmöglich geschützt und können erst nach dem sicheren Aufsetzen aktiviert werden. Es ist dennoch sehr spannend in Mission Control dabei zu sein und mit den beteiligten Wissenschaftlern auf die ersehnten guten Signale zu warten. Mit ersten Fotos von der Marsoberfläche rechnet die Nasa noch vor Mitternacht.