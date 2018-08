Massaker von Las Vegas - Polizei findet kein Motiv

befristeter Arbeitsvertrag

hallo mein befristäter Arbeitvertrag endet am 30.09.2018 bin seit 2 Wochen krank geschrieben wegen Mobbing am Arbeitsplatz.Meine frag jetzt mein Urlaub beginnt am 27.08. bis 16.09.18 kann ich mein reslichen 15 Tage Urlaub verlange plus meine 100 Überstunden nehmen und das was übrig bleibt auzahlen lassen.Da ich in dieser Firma nicht mehr zurück gehn möchte.Brauch ich da eine kündigung oder reicht es das ich mein restlichen Urlaub verlang und damit mein Vertrag dann endet .