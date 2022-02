Sehen Sie im Video: Katzen-Papa macht Stubentiger zum wahren Hollywoodstar – und begeistert damit die Zuschauer.













Ihre Auftritte sind legendär, Sie gab schon Matrix eine ganz neue Wendung…

Sie ging dem Mandalorian ganz gehörig auf die Nerven…

Brachte 50 Shades of Grey noch einmal auf eine ganz neue Ebene…

Und verschaffte Dirty Dancing ein neues Ende, das wohl nicht nur Katzenfreunde begeistert…

Kein Wunder, dass OwlKitty bei der Oscar-Verleihung nur gegen sich selbst antritt…

Wie sie das macht? Nun, Lizzy hat einen Katzenpapa, der sein Wohnzimmer zum Greenscreen-Studio umgebaut hat. Tibo Charroppin ist Video-Cutter und arbeitet hart daran, seine vielseitige Katze zu dem Star zu machen, der sie ist. Und es gelingt ihm! In Making-Of-Videos zeigt Tibo Schritt für Schritt, wie die Katze in die Filme eingefügt wird. Eine Arbeit die manchmal einen ganzen Monat dauert. Hier zeigt er die Entstehung seines neuesten Meisterwerks: Titanic with a cat...

Ihren ersten Auftritt hatte Lizzy übrigens in dieser berühmten Szene von Jurassic Park. Das Video ging viral, wurde mehr als 2,5 Millionen Mal abgerufen. "Godzilla vs. Cat mit OwlKitty sogar sage und schreibe 26 Millionen Mal.

Luke Skywalker bringt den Hype um OwlKitty; auf den Punkt…

