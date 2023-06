Nach dem Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow nach der Einnahme einer "Blue Punisher"-Ecstasy-Pille zieht der Fall Kreise. Es gibt weitere Betroffene - und Festnahmen.

Nach dem Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow mutmaßlich durch Einnahme einer Ecstasy-Pille sind vier Tatverdächtige festgenommen worden. Bei ihnen handelt es sich laut Polizeiangaben vom Dienstag um Personen im Alter von 16, 17, 17 und 37 Jahren.

Gegenwärtig würden Haftbefehlsanträge geprüft. Die Tatverdächtigen befänden sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Ihnen wird der Handel mit Betäubungsmitteln und deren Weitergabe an Minderjährige vorgeworfen.

Eine zweite Jugendliche (14) habe ebenfalls eine Ecstasy-Pille konsumiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sei am Montagabend Polizeibeamten in Neubrandenburg aufgefallen, weil sie in gesundheitlich schlechtem Zustand auf dem Gehweg gelegen habe.

Bereits am Montag war laut Polizei die 13-Jährige im Klinikum in Neubrandenburg gestorben. Sie hatte laut Polizei die blaue Ecstasy-Pille "Blue Punisher" eingenommen. Dabei handelt es sich um eine besonders starke Variante von Ecstasy-Pillen.

Inzwischen seien weitere Fälle der Einnahme sowie Versuche, die gefährliche Pille "Blue Punisher" zu kaufen, der Polizei bekannt geworden.