Schockmoment in einem Café in Houston, Texas.

Fotograf Nathan Reeves nahm gerade einen Podcast für seinen YouTune Kanal November Romeo mit seinem Kollegen Alexsey Reyes auf, als plötzlich ein Auto durch die Scheibe hinter den Fotografen bricht. Der Wagen hatte offenbar versucht, mit hoher Geschwindigkeit abzubiegen und die Kurve nicht bekommen. Glück im Unglück, der Wagen kam unmittelbar hinter Reeves zum Stehen, wenige Zentimeter mehr und der Kühler des Wagens hätte Reeves erwischt. Kurios, der Unfall geschah direkt nach dem Podcast, während die Kamera noch lief, Reeves sagte, es sei so ruhig in dem Café. Genau in dem Moment brach der Wagen durch die Scheiben. Fahrt nicht über rot, schreibt er zu seinem Video. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

