Mercedes-Team veröffentlicht Lauda-Nachricht: Bald wieder da

Abu Dhabi - Niki Lauda hat in einer Video-Nachricht an das Weltmeister-Team von Mercedes seine baldige Rückkehr angekündigt. «Ich war schneller wieder aus dem Bett raus, weil ich gespürt habe, das ich in einer großen starken Familie und unter Freunden bin», sagte der 69-Jährige, der sich von einer Lungentransplantation erholt. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister, der seit rund fünf Jahren Aufsichtsratschef des Werksteams von Mercedes ist, hatte sich Anfang August dem Eingriff unterziehen müssen. Ende Oktober war er aus dem Krankenhaus in Wien entlassen worden.