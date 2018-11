Merkel: Deutschland profitiert von G20

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer den Wert der internationalen Kooperation hervorgehoben. Seit der Finanzkrise 2008 habe sich in diesem Format gezeigt, «dass wir gemeinsam besser die weltweiten wirtschaftlichen Probleme lösen können und Entwicklung überall fördern können», sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. «Deutschland hat davon profitiert, dass die Welt gemeinsam gehandelt hat.» Merkel nimmt am kommenden Freitag am G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires teil.