Merkel: EU-Kommissionschef soll bis Ende Juni gefunden sein

Was ist mit dem 8 jährigen Mädchen passiert?

Ich habe die Tage auf RTL einen Beitrag über ein kleines Genie (Akrit Jaswal) gesehen, welcher mit 7 Jahren ein 8 jähriges Mädchen an der Hand operierte. Der junge Mann ist mittlerweile auf der gesamten Welt bekannt und gilt als einer der klügsten Köpfe des 21 Jahrhunderts. Aber was mich interessiert, was ist aus dem Mädchen geworden? Ist es wohlauf oder doch an einer Blutvergiftung oder Entzündung gestorben!?