Merkel: Stehen weiter fest an der Seite der Ukraine

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat die engen Beziehungen zur Ukraine gewürdigt und bekräftigt, dass Deutschland weiter fest an der Seite des Landes steht. Das gelte vor allem für die territoriale Integrität des Landes, sagte Merkel in Berlin am Rande eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Bei dem Prozess hin zu demokratischen Strukturen habe die ukrainische Bevölkerung viel Mut gezeigt. Dieser Wandel sei ein schwieriger Prozess. Poroschenko kämpft am Ostersonntag in einer Stichwahl gegen den Polit-Neuling und Komiker Wolodymyr Selenskyj um das Präsidentenamt.