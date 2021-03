BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) ("Wir erwarten, dass wirklich substanziell die Wirtschaftsunternehmen daran teilnehmen. Die Teststrategie ist ein Muss für die Möglichkeit von Öffnungen und eine Brücke bis dahin, dass wir dann größere Teile der Bevölkerung geimpft haben. Und so werden wir dann Anfang April die erste Review sozusagen, Überprüfung haben, wer macht mit? Und ich kann nur alle einzelnen Unternehmen dazu aufrufen, sich diesem .... TONSTÖRUNG ... Verbände anzuschließen, denn die Verbände selbst haben ja jetzt auch kein direktes Durchgriffsrecht. Das heißt, sie stehen dahinter, sie wollen es, sie wollen mit all ihren Möglichkeiten auch dafür Sorge tragen. Aber es hängt dann zum Schluss an jedem einzelnen Unternehmen.")

Kanzlerin: Anfang April wird Umsetzung überprüft

