Merkel: Vorkommnisse in Saudi-Arabien aufklären

Leinefelde-Worbis - Nach dem Eingeständnis des Todes des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi durch die Regierung in Riad hat Kanzlerin Angela Merkel weitere Aufklärung gefordert. Beim Landesparteitag der Thüringer CDU in Leinefelde-Worbis sprach Merkel von schrecklichen Vorkommnissen, wo immer noch nichts aufgeklärt sei. Khashoggi war Anfang Oktober nach einem Besuch des saudischen Konsulats in Istanbul verschwunden. Inzwischen hat die Regierung in Riad eingeräumt, dass er bei einem Streit in der Vertretung ums Leben gekommen ist.