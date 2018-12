Merkel zu Brexit: Wir haben unsere Grundsätze

Brüssel - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu Beginn der EU-Gipfels in Brüssel die Gültigkeit der im November abgeschlossenen Brexit-Vereinbarung mit Großbritannien bekräftigt. «Wir haben natürlich auch unsere Grundsätze. Ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern», sagte sie in Brüssel. Es sei sehr erfreulich, dass die britische Premierministerin Theresa May das Misstrauensvotum überstanden habe, so Merkel. May werde am Abend noch einmal ihre Vorstellungen vortragen. Das Abkommen sei sehr gut verhandelt; man könne aber über «zusätzliche Versicherungen» reden.