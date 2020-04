In der Nacht zum Sonntag kam es in Essen zu einem schrecklichen Verbrechen, für das noch jede Erklärung fehlt. An der Bushaltestelle "Von-Ossietzky-Ring" in Essen-Horst zu einer Auseinandersetzung zwischen Teenagern. Ein vermutlich betrunkener 17- Jähriger geriet um etwa 2.50 Uhr in Streit mit einem vierzehnjährigen Jungen, so die Polizei. Worum es ging, ist unklar. Doch der Streit eskalierte und der Ältere stach den 14-Jährigen in den Oberkörper und verletzte ihn schwer.

Als erstes trafen Polizisten am Ort des Verbrechens ein. Sie leisteten erste Hilfe bei dem verletzten Jungen, solange, bis ein Notarzt die Versorgung übernahm. Der 14-Jährigen wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Doch die Hilfe kam zu spät, die Verletzungen waren zu schwer. Der Junge starb im Krankenhaus.

In der Nacht begann sofort die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Dabei wurde ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Die Beamten konnten den 17-Jährigen in einem Grünstreifen in der Nähe des Tatortes aufspüren und festnehmen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen hat.

Zeugen, die den Streit oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.