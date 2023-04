Nach der Messerattacke in Duisburg dauert die Suche nach dem mutmaßlichen Täter weiter an. Nun hat die Polizei Bilder des unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Nach dem Messerangriff in einem Fitnessstudio in Duisburg fahndet die Polizei mit Bildern von Überwachungskameras nach dem mutmaßlichen Täter. Der Verdächtige befinde sich weiter auf der Flucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der Ruhrgebietsstadt am Freitag mit. Die Identität des Manns war demnach weiter unbekannt. Er soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Ein 21-Jähriger schwebt weiter in Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige soll am frühen Dienstagabend in dem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt um sich gestochen und vier Männer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren schwer verletzt haben. Dabei soll es sich um einen gezielten Angriff gehandelt haben. Für Hinweise, die zur Festnahme des Verdächtigen führen, wurden von den Behörden eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt.

Die Polizei Duisburg sucht mit diesem und weiteren Fahndungsfotos nach einem unbekannten Tatverdächtigen © Polizei Duisburg

Die Polizei Duisburg bittet unter diesen Anlaufstellen um Hinweise und beschreibt den Verdächtigen wie folgt:

Geschlecht: männlich

Scheinbares Alter in Jahren: ca. 25-35

Bekleidung: blaue Jeans, schwarze Jacke, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, dunkle Baseballkappe, Rucksack

Körperliche Merkmale / Besonderheiten: schwarzer, ungepflegter Vollbart

Mitgeführte Gegenstände: Rucksack, Messer / Machete

Haarfarbe: dunkel

Figur: schlank

Quellen: Fahndungsaufruf der Polizei