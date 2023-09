Polizei und Spurensicherung ermitteln am Auto des festgenommenen Tatverdächtigen in der Nähe der A7. Foto

Hat er eine 17-jährige Inlineskaterin getötet und wenige Tage danach erneut eine Frau mit einem Messer attackiert? Ein 42-Jähriger, der gesucht wurde, ließ sich widerstandslos festnehmen.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 17 Jahre alten Inlineskaterin und einem Angriff auf eine 30-Jährige im niedersächsischen Landkreis Diepholz ist der gesuchte Tatverdächtige gefasst worden. Gegen den 42-Jährigen aus der Region lag ein Haftbefehl vor. Heute will die Polizei über weitere Details in dem Fall informieren.

Bei der Festnahme gestern Abend habe der Mann keinen Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Das Auto des 42-Jährigen war gegen 19.00 Uhr an der A7 festgestellt worden, wie es hieß. Rund eine Stunde später sei er im Raum Schwarmstedt festgenommen worden.

Die 17-Jährige war am Sonntagabend mit ihren Inlineskatern unterwegs gewesen. Ein Radfahrer fand die leblose Schülerin in Barenburg in einem Graben an einem Feld und alarmierte die Polizei. Eine Obduktion bestätigte, dass die Jugendliche einer Gewalttat zum Opfer gefallen war. Sie wurde demnach erstochen.

Gestern Morgen hatte ein Mann - laut der Ermittler derselbe Täter wie im Fall der 17-Jährigen - nur wenige Kilometer von Barenburg entfernt vor einem Fast-Food-Restaurant eine 30-Jährige angegriffen. Sie wurde mit einem Messer schwer verletzt. Zeugen verhinderten Schlimmeres und halfen der Frau. Sie wurde nach dem Angriff in Sulingen mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Anhand seines Auto-Kennzeichens identifizierte die Polizei den mutmaßlichen Täter. Das Amtsgericht Verden erließ dann gestern Nachmittag einen Haftbefehl - wegen des Verdachts des vollendeten und des versuchten Totschlags. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat er seine Opfer zufällig ausgewählt und diese unkontrolliert attackiert", hieß es von der Polizei.