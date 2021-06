Der Polizeipräsident von Unterfranken, Gerhard Kallert, schildert den Ablauf der Messerattacke von Würzburg: "Um Punkt 17 Uhr hat der Täter ein Kaufhaus in der Kaiserstraße in Würzburg betreten. Er ist dann in die Abteilung für Haushaltswaren gegangen und hat sich dort von einer Verkäuferin beraten lassen. Hat gefragt: Wo sind die Messer? Wir wissen insbesondere anhand von den Videoaufzeichnungen, dass der Täter sich aus einer Auslage eines der Messer gegriffen und dann unvermittelt mehrfach auf Verkäuferin eingestochen hat. Diese wurde dadurch so schwer verletzt, dass sie noch dort ihren Verletzungen erlegen ist." Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Samstag in Würzburg: "Wir gehen auf jeden Fall nach gegenwärtigem Stand nach wie vor von einem Einzeltäter aus. Es muss jetzt das Tatmotiv geklärt werden. Die Frage: Wie sah es mit der Psyche des Täters aus? Und vor allen Dingen: Wie stark sind islamistische Hintergründe, die gestern erkennbar waren?" // "Es ist nicht die Frage, ob psychische Probleme oder radikale Gesinnung und dergleichen. Wir wissen weder das eine noch das andere im Moment sicher. Aber ich will ihn nur schon an dieser Stelle darauf hinweisen. Es schließt sich nicht gegenseitig aus. Es kann Menschen geben, wo dann irgendwo beides zumindest ansatzweise vorhanden ist. Aber das muss Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein."

Die genauen Hintergründe der Würzburger Messerattacke sind weiterhin nicht geklärt. Der Anwalt des Täters geht davon aus, dass sein Mandat erneut psychiatrisch untersucht wird. Derweil will Söder die Zivilcourage der Helfer würdigen.

Der Anwalt des Messerangreifers von Würzburg rechnet damit, dass die psychische Verfassung seines Mandanten erneut von einem Experten untersucht wird. "Natürlich muss eine neue psychiatrische Untersuchung erfolgen", sagte Rechtsanwalt Hanjo Schrepfer am Montag. Derweil kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, die mutigen Helfer der Messerattacke von Würzburg mit der Bayerischen Rettungsmedaille auszeichnen.

"Sie haben ein Höchstmaß an Zivilcourage gezeigt", sagte Söder am Montag der "Main-Post". Die Bayerische Rettungsmedaille ist eine staatliche Auszeichnung für Personen, die unter Einsatz des eigenen Lebens Menschen aus Lebensgefahr gerettet haben. Einer Sprecherin der Staatskanzlei zufolge ist noch nicht bekannt, wie viele Menschen die Rettungsmedaille erhalten sollen. Auch Regierungssprecher Steffen Seibert würdigte neben dem schnellen Eingreifen der Polizei "den Mut und die Geistesgegenwart von Menschen auf der Straße, die den Täter gestellt haben und so möglicherweise weitere Morde verhinderten".

Würzburg: Aufklärung "sind wir den Opfern schuldig"

Der Verdächtige sitzt in Würzburg in Untersuchungshaft – wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs weiteren Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall. Der 24 Jahre alte Somalier hatte am Freitagnachmittag in der Innenstadt drei Frauen getötet. Zudem verletzte er laut Polizei mit einem Messer drei weitere Frauen, ein Mädchen und einen Jugendlichen lebensgefährlich sowie einen Mann und eine weitere Frau leicht. Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.

Diese müssten geklärt werden. "Das sind wir den Opfern schuldig", so Regierungssprecher Seibert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich seinen Angaben zufolge erschüttert von der Bluttat. "Es ist eine Tat von nicht zu begreifender Brutalität und Bösartigkeit", so Seibert. Es gebe offenbar "Hinweise auf islamistische Hasspropaganda" in der Wohnung des Tatverdächtigen, aber auch Hinweise auf psychische Probleme in der Vergangenheit. Seibert: "Das eine muss das andere nicht ausschließen."

Anwalt wartet auf Akteneinsicht

Anwalt Schrepfer wartet derweil weiter auf Akteneinsicht. Diese Woche wolle er sich dann mit seinem Mandanten treffen. Wann das genau sein soll, verriet er allerdings nicht.

Der Migrant war schon vor der Tat am Freitag wegen Bedrohung und Beleidigung polizeibekannt, er kam deshalb zeitweise in eine Psychiatrie. Das Verfahren läuft noch, das psychiatrische Gutachten nach einem Vorfall im Januar in seiner Obdachlosenunterkunft steht noch aus.