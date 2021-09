Brasiliens First Lady, Michelle Bolsonaro, steht nach einer Corona-Impfung in den USA in ihrer Heimat in der Kritik.

Präsidentengattin Michelle Bolsonaro lässt sich in den USA gegen Corona impfen – und wird in Brasilien dafür kritisiert

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hält nichts von Corona-Impfungen. Anders sieht das anscheinend seine Frau, die sich in den USA hat impfen lassen und nun in ihrer Heimat in der Kritik steht.

Es war eine kuriose Nachricht, die Anfang der Woche um die Welt ging. Am Rande des UN-Generaldebatte in New York musste Brasiliens Präsident Pizza auf dem Bürgersteig essen. Der Grund: In New York muss man gegen Corona geimpft sein, um Restaurants betreten zu dürfen – Bolsonaro hingegen ist erklärter Impfgegner. Bei seiner Frau jedoch sieht das anders aus, Michelle Bolsonaro ließ sich in den USA impfen, jedoch nicht ohne Folgen.

Die brasilianische First Lady steht in der Kritik, weil sie sich in den USA statt in Brasilien gegen das Coronavirus impfen ließ. Der Senator Omar Aziz warf Bolsonaro im Online-Medium G1 am Freitag unter anderem mangelnden "Patriotismus" vor. Der Epidemiologe Pedro Hallal sprach ebenfalls auf G1 von einer "Verachtung" des öffentlichen Gesundheitssystems in Brasilien.

Jair Bolsonaro bleibt zurückhaltend

Die Präsidentengattin verdiene Beifall, weil sie sich zu der Impfung entschlossen habe, sagte Aziz. Zugleich wies er darauf hin, dass das in den USA verimpfte Vakzin "das gleiche" sei wie das in Brasilien. "Also hätte sie sich hier impfen lassen können." Damit hätte sie den Brasilianern "ein gutes Beispiel" gegeben.

Michelle Bolsonaro hatte sich in dieser Woche am Rande der UN-Generalversammlung in New York gegen das Coronavirus impfen lassen. Vor ihrer Rückkehr nach Brasilien habe sie einen PCR-Test gemacht, teilte die Regierung mit. Bei dieser Gelegenheit habe sie ein Arzt gefragt, ob sie sich nicht auch gleich impfen lassen wolle.

Michelle Bolsonaros Mann, Präsident Jair Bolsonaro, ist als notorischer Gegner der Corona-Impfungen bekannt. Zur Impfung seiner Frau sagte er, dies sei eine "persönliche Entscheidung". Für sich selbst schloss er eine Impfung erneut aus. Bolsonaro ist für seinen Ausspruch bekannt, er werde der "letzte" Brasilianer sein, der sich gegen Corona impfen lasse.