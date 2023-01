Eine Frau wirft Mike Tyson vor, sie Anfang der 90er Jahre in einer Limousine vergewaltigt zu haben

Eine Frau aus dem US-Bundesstaat New York verklagt Mike Tyson wegen einer Vergewaltigung, die Anfang der 90er Jahre passiert sein soll. 1992 wurde der frühere Boxweltmeister für die Vergewaltigung einer anderen Frau verurteilt.

Der frühere Boxweltmeister Mike Tyson ist erneut der Vergewaltigung beschuldigt worden. Eine Frau aus dem US-Bundesstaat New York reichte laut am Dienstag (Ortszeit) bekannt gewordenen Gerichtsdokumenten Klage gegen Tyson ein. Dieser habe sie Anfang der 1990er Jahre in einer Limousine vergewaltigt. Die Klägerin fordert von dem früheren Sportstar fünf Millionen Dollar (knapp 4,6 Millionen Euro), ihre Identität wurde nicht öffentlich gemacht.

Sie habe Tyson damals in einem Nachtclub kennengelernt, gab die Klägerin laut den Dokumenten an. Sie sei ihm in seine Limousine gefolgt, wo er sie angegriffen und vergewaltigt habe. Sie habe "physische, psychische und emotionale Schmerzen" erlitten, unter denen sie noch heute leide. Tyson reagierte zunächst nicht auf die Vorwürfe.

Die Armee, Dein Feind 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Einst war sie Flugzeugmechanikerin, eine Heldin des US-Militärs. Heute ist Connie Sue Foss arbeitslos, lebte mit Tochter Ally auf der Straße Mehr

Mike Tyson bereits zuvor wegen Vergewaltigung verurteilt

Der 1966 geborene und während seiner Karriere für seine harten Schläge berüchtigte Tyson gilt als einer der besten Schwergewichtsboxer der Geschichte. Er sorgte aber immer wieder für Negativ-Schlagzeilen und geriet mit dem Gesetz in Konflikt. 1992 wurde er wegen Vergewaltigung einer Miss-Black-America-Kandidatin zu sechs Jahren Haft verurteilt; die letzten drei Jahre wurden auf Bewährung ausgesetzt.