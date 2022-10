Sehen Sie im Video: Unglaubliche Bilder – Minecraft-Fan baut ganzes Universum in Computerspiel nach.





















Das Ergebnis – nun – selbst Microsoft, der Besitzer des Programmierstudios, das Minecraft erfunden hat, kann kaum glauben, was er geschaffen hat. Auf Twitter schreibt das Unternehmen: "Legt euch wieder hin, nichts, was ihr heute tut, wird daran herankommen."

In einem kurzen Video gewährt ChrisDaCow kleine Einblicke in sein Universum.

Mithilfe eines Globus und eines Maßbands begann er mit unserm Heimatplaneten Erde. Inklusive Farbschattierungen und Schatten brauchte er dafür allein drei Tage. An Hingabe für seinen Plan ist der YouTuber wohl kaum zu überbieten.

Danach machte sich ChrisDaCow daran, den Rest der Milchstraße zu erschaffen, einschließlich Mars, Venus, Merkur, alle anderen Planeten in unserem Sonnensystem und die Sonne.

Einen Tag verbrachte ChrisDaCow damit, nur die Ringe des Saturn zu perfektionieren.

Doch bei unserem Sonnensystem war noch lange nicht Schluss.

Wer das Minecraft-Universum selber erleben und auf dem heimischen Computer installieren will, kann es auf dem creativen Marktplatz Patreon abonnieren.

Mehr