Der TikTok-Trend „Gentleminions" belustigt zur Zeit die Nutzer der Video-App. Weniger begeistert sind derweil Kinobetreiber auf der ganzen Welt. Hintergrund: Unter dem Hashtag #gentleminions laden TikTok-Nutzer, vornehmlich Teenager, Videos hoch, in denen sie sich formell mit Anzügen verkleidet in Kinos setzen, die den neuen Minions-Film zeigen.

Kinobesitzern zufolge kam es im Zuge der spontanen „Gentleminions"-Parties zu Beschwerden, Vandalismus und Anzeigen. Jetzt hat YouTuber MrBeast den Trend auf eine ganz neue Ebene gehoben. Der erfolgreiche YouTube-Star ist dafür bekannt, dass er für seine Stunts und für Aufmerksamkeit bereit ist, große Summen auszugeben. Er hat nicht einzelne Kinokarten für den Film gekauft, sondern gleich eine ganze Vorstellung.

In dem Video ist MrBeast zu sehen, wie er mit einer großen Anzahl von Leuten ins Kino stolziert - alle tragen ein formelles Hemd und eine Krawatte sowie eine Sonnenbrille. „Ich fühlte mich einfach unverbesserlich, also habe ich die ganze Vorstellung gekauft", heißt es in dem Text auf dem Bildschirm in Anlehnung an den Originaltitel der Filmreihe "Ich – einfach unverbesserlich".

Das Video von MrBeast wurde bereits mehr als 26 Millionen Mal angesehen. Ein User schrieb: „Bro hat diesen Trend auf ein ganz neues Level gebracht." Ein anderer: „Mein Kumpel hat den ganzen Staat mitgenommen". „MrBeast ist wirklich ein Genie", antwortete eine weitere Person. „The Rise of Gru" spielte am Eröffnungswochenende 127,9 Millionen Dollar ein – vielleicht auch ein wenig wegen des kontroversen TikTok-Trends #gentleminions.

