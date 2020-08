In Köln hat am Montag der Hauptprozess gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-jährigen Familienvater insgesamt 79 Straftaten vor, darunter sexueller Missbrauch von Kindern, und die Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie und Vergewaltigung. Der Angeklagte soll seiner Tochter in 61 Fällen sexuelle Gewalt angetan haben, sagte die Gerichtssprecherin Michaela Brunnsen: "Er soll die Taten gefilmt haben und anschließend in einschlägigen Foren hochgeladen haben. Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von zwei bis 15 Jahren. Auch die anschließende Sicherungsverwahrung steht im Raum." Der Angeklagte habe viele seiner Taten mit seinem Smartphone aufgenommen, um das Material über diverse Online-Dienste an gleichgesinnte Chat-Partner zu verschicken. Die Ermittler gehen Spuren zu mehreren Zehntausend Verdächtigen nach.

