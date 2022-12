Sehen Sie im Video: Mit diesen hilfreichen Tipps bleiben Weihnachtsbäume auch nach den Festtagen noch frisch.









Weihnachten ohne Weihnachtsbaum ist für viele undenkbar, doch beim Umgang mit dem frischen Grün sind ein paar Dinge zu beachten, damit der Baum möglichst lange Freude schenkt. Zunächst stellt sich die Frage: Weihnachtsbaum im Topf oder geschnitten? Weihnachtsbäume im Topf haben mehrere Vorteile. Es liegt auf der Hand: man kann sie nach dem Weihnachtsfest wieder auspflanzen, aber sie verlieren auch nicht so schnell ihre Nadeln wie die Artgenossen im Ständer. Wichtig ist allerdings, dass sie regelmäßig gegossen werden, denn vor allem in der warmen Wohnung trocknen sie schnell aus. Für klassische, geschnittene Weihnachtsbäume gilt das Gleiche, sie brauchen ebenfalls Wasser. Bevor sie im warmen Wohnzimmer aufgestellt werden, sollten sie draußen gewässert werden. Geschnittene Weihnachtsbäume halten länger, je kürzer sie in der Wohnung stehen. Wer seinen Baum bis kurz vor dem Fest draußen lagert, hat später länger Freude an dem Grün. Um die geschnittenen Bäume möglichst lange frisch zu halten, bieten sich Weihnachtsbaumständer mit Wasserreservoir an. Tipp: Den Weihnachtsbaum noch einmal absägen, damit er besser Wasser aufnehmen kann. Als Standort in der Wohnung sollte ein möglichst kühler Platz, nicht unbedingt neben einem Heizkörper gewählt werden. Regelmäßiges Besprühen mit Wasser hilft ebenfalls die Nadeln feucht zu halten.

Mehr