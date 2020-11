Mit Dachziegeln zielte ein 33-Jähriger am Samstag in Stuttgart auf Polizisten. Danach sprang er aus zehn Metern Höhe von einem Hausdach (Symbolbild)

Bei einem folgenschweren Wutanfall sind am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 33-Jähriger fuchtelte zunächst mit einem Messer herum und warf später mit Dachziegeln nach Polizisten. Schließlich sprang er aus zehn Metern in die Tiefe.

Mit einem lebensgefährlichen Sprung vom Dach eines Mehrfamilienhauses endete am Samstagabend in Stuttgart der heftige Wutanfall eines jungen Mannes. Bilanz des Vorfalls: sechs Verletzte, darunter drei Polizisten, die von Dachziegeln getroffen wurden. Warum der 33-Jährige derart ausrastete, war auch am Sonntagnachmittag noch unklar.

Verdächtiger wirft mit Dachziegeln nach Beamten

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, soll der Mann am Samstagabend zunächst eine 29 Jahre alte Frau und ihre beiden Kinder im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bad Cannstatt bedroht und dann unvermittelt auf die Frau eingeschlagen haben. Dabei war er den Angaben zufolge mit einem Messer bewaffnet. Auch einen der Frau zu Hilfe kommenden 49 Jahre alten Mann soll der 33-Jährige angegriffen haben. Die Opfer flohen in Wohnungen und verständigten die Polizei. Auch der Angreifer war wieder in seiner Wohnung, als die Beamten eintrafen.

Sie bedrohte er demnach ebenfalls mit einem Messer. Die Einsatzkräfte gaben daraufhin einen Schuss ab und brachen die Wohnungstür auf. Der Mann war in der Zwischenzeit aber auf das Dach des Hauses geflüchtet und warf Ziegel auf die Straße, wie es weiter hieß. Den Ermittlern zufolge soll er versucht haben, Polizisten zu treffen.

Die Frau, der 49 Jahre alte Nachbar und die drei Beamten erlitten leichte Verletzungen. Die zwei Kinder blieben unverletzt. Der 33-Jährige verletzte sich bei seinem Sprung aus etwa zehn Metern Höhe schwer. Er wurde demnach zunächst von Rettungskräften erstversorgt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe waren auch am Sonntagnachmittag weiter unklar. Die Ermittlungen werden laut einem Sprecher am Montag fortgesetzt.